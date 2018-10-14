31-летняя жительница Воронежа пропала без вести
Татьяна Журихина не вернулась домой еще в пятницу
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В Воронеже ищут пропавшую без вести Татьяну Журихину. В пятницу, 12 октября, Татьяна не вернулась домой, с тех пор с ней нельзя связаться. Информацию о девушке распространяют в поисково-спасательном отряде "Лиза Алерт". По их информации, рост пропавшей - 160 сантиметров, она плотного телосложения, у нее русые волосы и карие глаза. Была одета в черную курту и красную шапку, с собой взяла синий рюкзак. Другие подробности не ясны.
Если вы владеете какой-то информацией, свяжитесь с волонтерами "Лиза Алерт" по номеру, указанному на ориентировке, или позвоните по универсальному номеру 112.