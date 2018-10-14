Двухэтажный поезд недалеко от Воронежа насмерть сбил мужчину

14 Окт. 16:12 2018-10-14T16:14:29+03:00

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На подъезде к областному центру двухэтажный проезд "Москва - Воронеж" насмерть сбил человека. Это произошло сегодня, 14 октября, примерно в середине дня. Сотрудники транспортной полиции пока уточняют все данные об этом происшествии, возраст погибшего и причины, по которым он оказался на путях.

Инцидент произошел на станции "Шуберское" в Новоусманском районе. Очевидцы сообщали, что машинист пытался тормозить. Теперь по факту произошедшего проводят проверку специалисты Юго-Восточного ЛУ МВД на траснпорте.