В Воронеже создадут новую схему дорожного движения, которая будет действовать до 2032 года

14 Окт. 15:28 2018-10-14T17:23:01+03:00

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В Воронеже хотят разработать новую схему организации дорожного движения, которая будет действовать до 2032 года. Вадим Кстенин подписал распоряжение о создании рабочей комиссии 5 октября. В пятницу, 12 октября, его опубликовали на сайте мэрии. На комиссию, в которую вошли десять чиновников из различных управлений, возложат обязанность провести закупку на выполнение научно-исследовательской работы.

Перед разработчиками ляжет задача определить оптимальные варианты развития транспортных коммуникаций. Новую схему планируется создать примерно за год - к ноябрю 2019 года.