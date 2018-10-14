В Воронеже создадут новую схему дорожного движения, которая будет действовать до 2032 года
Такое распоряжение отдал мэр Вадим Кстенин
В мэрии проведут закупку на проведение научно-исследовательской работыФото: Андрей МИРЕЙКО
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В Воронеже хотят разработать новую схему организации дорожного движения, которая будет действовать до 2032 года. Вадим Кстенин подписал распоряжение о создании рабочей комиссии 5 октября. В пятницу, 12 октября, его опубликовали на сайте мэрии. На комиссию, в которую вошли десять чиновников из различных управлений, возложат обязанность провести закупку на выполнение научно-исследовательской работы.
Перед разработчиками ляжет задача определить оптимальные варианты развития транспортных коммуникаций. Новую схему планируется создать примерно за год - к ноябрю 2019 года.