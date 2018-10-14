2018-10-14T17:23:01+03:00
Авто

В Воронеже создадут новую схему дорожного движения, которая будет действовать до 2032 года

Такое распоряжение отдал мэр Вадим Кстенин
Юлия ТЕРНОВА
Поделиться:
В мэрии проведут закупку на проведение научно-исследовательской работыВ мэрии проведут закупку на проведение научно-исследовательской работыФото: Андрей МИРЕЙКО
Изменить размер текста:

В Воронеже хотят разработать новую схему организации дорожного движения, которая будет действовать до 2032 года. Вадим Кстенин подписал распоряжение о создании рабочей комиссии 5 октября. В пятницу, 12 октября, его опубликовали на сайте мэрии. На комиссию, в которую вошли десять чиновников из различных управлений, возложат обязанность провести закупку на выполнение научно-исследовательской работы.

Перед разработчиками ляжет задача определить оптимальные варианты развития транспортных коммуникаций. Новую схему планируется создать примерно за год - к ноябрю 2019 года.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Воронежцам покажут Мэрил Стрип в роли "Примадонны"
Выездной матч воронежского "Факела" в Тюмени закончился ничьей
Под Воронежем подросток перевернулся на "Ладе" и погиб
31-летняя жительница Воронежа пропала без вести
Двухэтажный поезд недалеко от Воронежа насмерть сбил мужчину
В лесу под Воронежем заблудились две девушки, ушедшие за грибами
В Воронеже три дня ищут 24-летнего парня
На улице Димитрова в Воронеже "Фольксваген" сбил мужчину: личность погибшего устанавливают
Под Воронежем мужчина отнял у бабушки кошелек с последними деньгами
Водитель "Лады" сбил насмерть мужчину под Воронежем и скрылся
Ночью в Воронеже искали 86-летнего пенсионера
На благоустройство двух дворов в Советском районе Воронежа потратят почти 3 миллиона
В Воронеже на пешеходном переходе сбили женщину с ребенком
В Воронеже хотят убрать остановку у больницы «Электроника»