В Воронеже три дня ищут 24-летнего парня

СЕГОДНЯ 13:23 2018-10-14T13:23:30+03:00

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В Воронеже бесследно пропал 24-летний парень. Анатолий Голев не выходит на связь с родственниками с четверга, 11 октября. Дома он с тех пор не показывался. Волонтеры "Лиза Алерт" распросраняют информацию о пропавшем.

Вот приметы Анатолия: рост 175 сантиметров, худощавого телосложения, светло-русые волосы и зеленые глаза. В день исчезновения был одет в серую куртку, под которой была бордовая толстовка, синие брюки и кеды. Если вы могли видеть молодого человека, сообщите об этом волонтерам по номеру, указанному на ориентировке под фото. Или позвоните по универсальному экстренному номеру 112.