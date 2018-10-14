На улице Димитрова в Воронеже "Фольксваген" сбил мужчину: личность погибшего устанавливают

СЕГОДНЯ 12:14 2018-10-14T12:14:48+03:00

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Вечером субботы, 13 октября, на улице Димитрова насмерть сбили человека, личность которого до сих пор пытаются установить. ДТП произошло около половины девятого. 49-летний водитель автомобиля "Фольксваген Крафтер" ехал со стороны улицы Остужева в направлении улицы Брусилова, когда сбил пешехода, перебегавшего дорогу вне пешеходного перехода.

Как сообщают в пресс-службе главного регионального управления полиции, погибшему на вид 30-35 лет. Его личность пока не установили, так как документов у мужчины при себе не было.