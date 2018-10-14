2018-10-14T12:20:29+03:00
Происшествия

Под Воронежем мужчина отнял у бабушки кошелек с последними деньгами

Пенсионерка возвращалась из магазина
Юлия ТЕРНОВА
Поделиться:
Архив "КП"Архив "КП"
Изменить размер текста:

Накануне в полицию обратилась 79-летняя пенсионерка из поселка Голевка Эртильского района. Женщина сообщила, что она возвращалась из магазина, когда на нее напал неизвестный. Он силой отнял кошелек, в котором было немногим больше полутора тысяч рублей. К счастью, бабушка запомнила приметы негодяя.

- Полицейскими в ходе патрулирования был замечен мужчина, схожий по приметам с разыскиваемым. При виде служебного автомобиля он попытался скрыться, но был задержан и доставлен в ОМВД России по Эртильскому району. Им оказался 31-летний житель поселка Веселовка. При нем был обнаружен похищенный кошелек, - заключают в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

Теперь мужчину ожидает суд.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Воронеже три дня ищут 24-летнего парня
На улице Димитрова в Воронеже "Фольксваген" сбил мужчину: личность погибшего устанавливают
Водитель "Лады" сбил насмерть мужчину под Воронежем и скрылся
Ночью в Воронеже искали 86-летнего пенсионера
На благоустройство двух дворов в Советском районе Воронежа потратят почти 3 миллиона
В Воронеже на пешеходном переходе сбили женщину с ребенком
В Воронеже хотят убрать остановку у больницы «Электроника»
В Воронеже вандалы разгромили сквер на Спортивной набережной
В Воронежской области отменят 7 электричек из-за окончания дачного сезона
Воронежцы пожаловались на живодеров, стреляющих в животных из воздушного ружья
Космонавт показал сделанные с орбиты фото аварии ракеты с воронежским двигателем
В Воронеже сын угнал у отца грузовую «Газель», чтобы попросить денег у матери
В Воронеже на улице Переверткина машина скорой помощи с пациентом перевернула внедорожник
Под Воронежем в жутком столкновении трех фур погиб 59-летний водитель КамАЗа
В Воронежской области на пожаре погиб 33-летний мужчина
На стиле: в Воронеже открылась масштабная бьюти-выставка
В Воронежской области «ГАЗель» насмерть сбила пенсионера
В Воронеже почти месяц ищут 39-летнего мужчину
В Воронеже учителя показали ужасное состояние пришкольных территорий и деревянные окна
Три воронежских автобуса не будут заворачивать в микрорайон "Новый"
В Общественной палате выбрали пять наиболее подходящих имен для воронежского аэропорта
Бухгалтер простой воронежской школы начислила себе зарплату в 500 тысяч рублей
Леонид Заяц сообщил о закупке 300 тысяч тонн зерна в Воронежской области
Воронежский мошенник сыграл на амбициях начинающей предпринимательницы
Банда курян со специальными сканерами терроризировала воронежских автомобилистов
В воронежской семье, где уже однажды умер ребенок, скончалась двухмесячная девочка
Прокуратура раскрыла подробности нападения на депутата Воронежской областной Думы