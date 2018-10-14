Под Воронежем мужчина отнял у бабушки кошелек с последними деньгами

СЕГОДНЯ 11:51 2018-10-14T12:20:29+03:00

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Накануне в полицию обратилась 79-летняя пенсионерка из поселка Голевка Эртильского района. Женщина сообщила, что она возвращалась из магазина, когда на нее напал неизвестный. Он силой отнял кошелек, в котором было немногим больше полутора тысяч рублей. К счастью, бабушка запомнила приметы негодяя.

- Полицейскими в ходе патрулирования был замечен мужчина, схожий по приметам с разыскиваемым. При виде служебного автомобиля он попытался скрыться, но был задержан и доставлен в ОМВД России по Эртильскому району. Им оказался 31-летний житель поселка Веселовка. При нем был обнаружен похищенный кошелек, - заключают в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

Теперь мужчину ожидает суд.