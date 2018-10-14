2018-10-14T11:58:47+03:00
Происшествия

Водитель "Лады" сбил насмерть мужчину под Воронежем и скрылся

Полицейские сумели быстро задержать его
Юлия ТЕРНОВА
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Задержали водителя у него домаЗадержали водителя у него дома
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Накануне, 13 октября, на трассе "Воронеж - Луганск" насмерть сбили человека. По данным пресс-службы главного управления полиции Воронежской области, ДТП произошло около семи часов вечера на 179 километре трассы. Водитель 14-ой "Лады" ехал на большой скорости в сумерках и не заметил человека впереди. Пешеход скончался на месте, до прибытия скорой помощи. Ему было 47 лет. Водитель просто уехал с места происшествия. Благодаря записям с камер и показаниям очевидцев удалось его найти. Им оказался 59-летний житель Каменского района. Его задержали по месту жительства.

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