На благоустройство двух дворов в Советском районе Воронежа потратят почти 3 миллиона

13 Окт. 20:19 2018-10-13T20:19:47+03:00

В порядок приведут территории у дома №16 по улице Юлюса Янониса и у дома №28 по бульвару Пионеров

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В Воронеже власти выделили почти три миллиона на благоустройство двух дворов в Советском районе. Речь идет о территории у дома №16 по улице Юлюса Янониса и у дома №28 по бульвару Пионеров. Соответствующие документы появились на сайте госзакупок накануне.

Заказчиком выступила управа Советского района. Согласно контрактной документации, за почти 2,8 млн рублей подрядчик должен установить игровые и спортивные комплексы. Работы проведут в течение 30 дней с момента заключения контракта.

Подать заявку на участие в аукционе можно до 22 октября. Сам конкурс пройдет 26 октября.