В Воронеже на пешеходном переходе сбили женщину с ребенком

13 Окт. 19:38 2018-10-13T19:45:16+03:00

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В Воронеже на улице Новосибирской недалеко от дома №25/2 «Дэу Нексия» сбила женщину. По словам очевидцев, она вместе с ребенком переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Авария произошла в 11.30 в субботу, 13 октября.

Как сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МВД России по региону, 63-летний мужчина ехал со стороны улицы Саврасова в сторону ДК Кирова. На улице Новосибирской он сбил 32-летнюю женщину. Пострадавшую доставили в больницу «Электроника». К счастью, серьезных травм она не получила, лишь ушибла ногу. Ребенок не пострадал.

По факту ДТП проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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