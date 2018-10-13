2018-10-13T18:25:14+03:00
Общество

В Воронеже хотят убрать остановку у больницы «Электроника»

Конечная маршрутов 120, 120в и 96 переместится к повороту в микрорайон Репное
Юлия ДИДЕНКО
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..Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В Воронеже собираются убрать конечную остановку у больницы «Электроника» на улице Минской, 43. Конечная маршрутов 120, 120в и 96 переместится к повороту в микрорайон Репное. Об этом зашла речь на совещании по вопросам изменения маршрутов городского транспорта, сообщают представители общественного движения «Город и транспорт».

Напомним, ранее стало известно о еще нескольких планируемых нововведениях. Так, три воронежских автобуса № 54, 58в и 59а не будут заворачивать в микрорайон «Новый». Маршрут 16в перестанет ходить по левому берегу. А автобус № 49м (Подгорное — ВГУ) продлят до вокзала «Воронеж Южный». Изменения должны вступить в силу в конце октября.

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