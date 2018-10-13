В Воронеже вандалы разгромили сквер на Спортивной набережной
Почти все объекты оказались сломанными или поврежденными
Фото: Николай Горюнов.
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Воронежцы пожаловались на вандалов, которые разгромили сквер у дома №23б на Спортивной набережной. Фотографии разбитой чаши фонтана, раскуроченной лавочки и поваленных урн местные жители выложили в популярной группе в соцсети в субботу, 13 октября.
В комментариях к посту горожане возмутились таким поведением людей и предложили по камерам видеонаблюдения найти и наказать виновных.
Сквер благоустроили совсем недавно. В 2015 году на Спортивной набережной установили лавочки, проложили дорожки, оборудовали детскую и смотровые площадки.
Фото: скриншот соцсети.