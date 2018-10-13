2018-10-13T16:17:12+03:00
Общество

В Воронежской области отменят 7 электричек из-за окончания дачного сезона

Изменения вступят в силу с 22 октября
Юлия ДИДЕНКО
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..Фото: "КП" Архив
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В Воронежской области из-за завершения дачного сезона отменят семь электричек. Изменения вступят в силу с 22 октября. Об этом сообщили в пресс-службе АО «ППК "Черноземье"» в пятницу, 12 октября.

Итак, будут отменены пригородные поезда:

№6407 ЛискиВоронеж-1, курсирующий ежедневно, кроме вторника, четверга, отправлением в 13:55, прибытием в 16:08;

№6406 Воронеж-1 – Колодезная, курсирующий по субботам, воскресеньям, отправлением в 07:02, прибытием в 08:18;

№6317 Воронеж-Курский – Курбатово, курсирующий по пятницам, отправлением в 17:40, прибытием в 19:10;

№6601 Воронеж-Курский – Нижнедевицк, курсирующий по субботам, воскресеньям, отправлением в 08:25, прибытием в 10:37;

№6602 Курбатово – Воронеж-Курский, курсирующий по субботам, воскресеньям, отправлением в 16:50, прибытием в 18:40;

№6307 Воронеж-Курский – Курбатово, курсирующий по субботам, воскресеньям, отправлением в 11:30, прибытием в 13:06;

№6310 Курбатово – Воронеж-Курский, курсирующий по субботам, воскресеньям, отправлением в 13:55, прибытием в 15:32.

Напомним, из-за ремонта путей на участке Пухово – Евдаково с 12 по 18 октября изменится расписание поезда № 6344 Лиски – Россошь.

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