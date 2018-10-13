Воронежцы пожаловались на живодеров, стреляющих в животных из воздушного ружья

СЕГОДНЯ 15:35 2018-10-13T15:36:22+03:00

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Воронежцы пожаловались на живодеров в микрорайоне Тепличном. Неизвестные стреляют по домашним питомцам из воздушного ружья. Одна из таких пуль попала в кота местной жительницы. Пост с фото раненого зверя девушка опубликовала в популярной группе в соцсети и попросила горожан помочь ей найти виновных.

- В Тепличном завелись живодёры, будьте бдительны и не выпускайте своих питомцев на улицу. Стреляют из воздушки. Помогите найти этих гадов, - написала она.

В комментариях воронежцы возмутились жестокости людей и посоветовали внимательнее следить за своими питомцами.