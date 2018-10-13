2018-10-13T13:56:28+03:00
Происшествия

В Воронеже сын угнал у отца грузовую «Газель», чтобы попросить денег у матери

Кражу помогли раскрыть внимательные соседи
Юлия ДИДЕНКО
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..Фото: "КП" Архив
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В Воронеже несколько дней назад в полицию обратился 51-летний житель Южного микрорайона. Он рассказал, что неизвестный угнал с его дачи грузовую «Газель». Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в субботу, 13 октября.

Сотрудники полиции опросили соседей и выяснили, что угнать машину мог 30-летний сын мужчины, который ведет асоциальный образ жизни и вместе с отцом не живет.

После этого полицейские отправились к матери подозреваемого в Железнодорожный район. Там они и обнаружили украденный автомобиль.

Угонщика задержали. В отделе он признал свою вину и пояснил, что просил денег на алкоголь у отца и когда тот отказал, решил попросить их на другом конце Левого берега.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения», - прокомментировали в ведомстве.

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