2018-10-13T12:05:22+03:00
Происшествия

Под Воронежем в жутком столкновении трех фур погиб 59-летний водитель КамАЗа

Страшное ДТП произошло в Рамонском районе [видео]
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: предоставлено пресс-службой ГУ МВД России по Воронежской области.Фото: предоставлено пресс-службой ГУ МВД России по Воронежской области.
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Под Воронежем в ночь на 13 октября произошла жуткая авария с участием трех фур. При столкновении грузовиков погиб 59-летний водитель КамАЗа. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

ДТП случилось на 493 км трассы М4 «Дон» в 4.10 субботы. Видео последствий опубликовали в группе в соцсети.

Водитель КамАЗа, житель Воронежской области, ехал со стороны Ростова-на-Дону в сторону Москвы. Фура влетела в МАЗ, который стоял на обочине. За рулем МАЗа был 51-летний житель Нижегородской области. От удара МАЗ врезался в «Сканию» с полуприцепом, которой управлял 51-летний житель Калужской области.

Водитель КамАЗа скончался на месте. Водителя МАЗа госпитализировали с многочисленными травмами.

- На месте ДТП работают несколько экипажей ДПС и следственно- оперативная группа ОМВД России по Рамонскому району. Устанавливаются все обстоятельства и причины данного происшествия, - прокомментировали в ведомстве.

Дтп м4 сегодня утром, уснул за рулём.Автомобильное сообщество г.Воронежа https://vk.com/vrndtp ДТП в Воронеже и Воронежской области за последние сутки 2018. Фото и видео аварий в городе и на трассах Воронежа

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