В Воронежской области на пожаре погиб 33-летний мужчина

СЕГОДНЯ 11:06 2018-10-13T11:11:38+03:00

Изменить размер текста: A A

В селе Андреевка Нижнедевицкого района на пожаре погиб 33-летний мужчина. ЧП произошло в ночь на 13 октября. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области.

Дом на улице Южной загорелся 12 октября в 23.50. Уже через пятнадцать минут пламя удалось потушить. На месте работали 11 спасателей и три единицы техники.

Предварительная причина возгорания - неосторожность при курении.