В Воронежской области на пожаре погиб 33-летний мужчина
Предварительная причина возгорания - неосторожность при курении
.Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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В селе Андреевка Нижнедевицкого района на пожаре погиб 33-летний мужчина. ЧП произошло в ночь на 13 октября. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области.
Дом на улице Южной загорелся 12 октября в 23.50. Уже через пятнадцать минут пламя удалось потушить. На месте работали 11 спасателей и три единицы техники.
Предварительная причина возгорания - неосторожность при курении.