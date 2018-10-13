2018-10-13T10:40:41+03:00
Происшествия

В Воронежской области «ГАЗель» насмерть сбила пенсионера

63-летний житель Терновского района от полученных травм скончался в больнице
Юлия ДИДЕНКО
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..Фото: "КП" Архив
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Накануне в селе Александровка Терновского района «ГАЗель» насмерть сбила пенсионера. ДТП произошло на улице Советской в 5.40 утра. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области в субботу, 13 октября.

63-летний мужчина переходил дорогу не по пешеходному переходу. В этот момент его сбил 35-летний житель Борисоглебска на микроавтобусе. Пенсионера доставили в больницу, где он позже скончался от полученных травм.

- По факту аварии полицейскими проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - прокомментировали в ведомстве.

Всего в Воронежской области за сутки зарегистрировано 158 ДТП, из них в областном центре – 114, на федеральных дорогах – 7, в районах области – 37. В 6 ДТП травмы различной степени тяжести получили 6 человек и 1 человек погиб.

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