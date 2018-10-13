В Воронеже почти месяц ищут 39-летнего мужчину
О местонахождении Олега Шамраева родные ничего не знают с 21 сентября
Фото: из группы поискового отряда «Лиза Алерт».
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В Воронеже волонтеры просят помощи в поисках 39-летнего Олега Шамраева. О его местонахождении родные и близкие ничего не знают с 21 сентября. Информация об этом появилась в группе поискового отряда «Лиза Алерт» в пятницу, 12 октября.
Рост пропавшего 175 см. У мужчины русые волосы, карие глаза и худощавое телосложение.
Всех, кто что-либо знает или слышал о местонахождении Олега Шамраева, волонтеры просят звонить по телефонам: 8 800 700 54 52 или 112.