В Воронеже почти месяц ищут 39-летнего мужчину

СЕГОДНЯ 09:06 2018-10-13T09:06:18+03:00

О местонахождении Олега Шамраева родные ничего не знают с 21 сентября

Изменить размер текста: A A

В Воронеже волонтеры просят помощи в поисках 39-летнего Олега Шамраева. О его местонахождении родные и близкие ничего не знают с 21 сентября. Информация об этом появилась в группе поискового отряда «Лиза Алерт» в пятницу, 12 октября.

Рост пропавшего 175 см. У мужчины русые волосы, карие глаза и худощавое телосложение.

Всех, кто что-либо знает или слышал о местонахождении Олега Шамраева, волонтеры просят звонить по телефонам: 8 800 700 54 52 или 112.