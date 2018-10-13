2018-10-13T08:37:07+03:00
Общество

В Воронеже учителя показали ужасное состояние пришкольных территорий и деревянные окна

Также в одном из учебных заведений города есть проблемы с системами отопления и электроснабжения
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: с сайта ОНФ в Воронеже.Фото: с сайта ОНФ в Воронеже.
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Активисты ОНФ побывали в двух воронежских школах, №9 и №27, чтобы провести мониторинг доступности и качества услуг в общеобразовательных учреждениях.

Выяснилось, что проблем там немало.Так, общая для обоих учебных заведений – неудовлетворительное состояние пришкольных территорий. Твердое покрытие внутренних проездов и пешеходных дорожек очень давно не обновлялось, местами оно полностью разрушилось. А поврежденные коррозией уличные спортивные снаряды давно пора демонтировать.

Не в лучшем состоянии находятся боковые и дворовые фасады зданий. В двух классах школы №35 до сих пор стоят рассохшиеся деревянные окна, а всего в коридорах и вспомогательных кабинетах необходимо заменить около 50 оконных блоков.

Педагоги школы №9 показали общественникам требующий капитального ремонта и обновления оборудования большой спортивный зал. По словам учителей, периодически возникают проблемы с системами отопления и электроснабжения, которые также нуждаются в обновлении. В кабинете химии отсутствует достаточное количество наборов и реактивов для проведения лабораторных работ, таблица с периодической системой химических элементов Д.И. Менделеева, таблица растворимости.

В школах обучаются 1.1 тыс. детей. Поэтому общественники обратились в в региональный департамент образования, науки и молодежной политики и администрацию Воронежа с просьбой устранить недочеты.

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