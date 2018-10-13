На стиле: в Воронеже открылась масштабная бьюти-выставка

СЕГОДНЯ 10:51 2018-10-13T10:52:14+03:00

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Из столицы Черноземья - в бьюти-столицу. В этот уик-энд в Воронеже снова развернулась масштабная выставка «Стиль и красота», уже шестая по счету. В Expo Event-Hall свои новинки и разработки представили более 60 компаний индустрии красоты из 15 регионов России.

В первый день выставку уже посетило более 2000 человек. Специалисты бьюти-сферы рассказали о главных трендах индустрии, представив продукцию более 100 брендов: новинки косметики и парфюмерии, аксессуары и оборудование для салонов красоты, косметологических клиник и тех, кто делает домашние процедуры по уходу за собой. В пятницу мастер-класс для воронежских модниц дал персональный гример Дома моды Юдашкина и make-up-эксперт на ведущих телевизионных каналах Сергей Турчанинов, который работал с Тимати, Евой Польной, Полиной Гагариной.

В эти выходные воронежских красавиц ждет еще немало интересного и полезного: шоу-показы от перспективных воронежских дизайнеров одежды, мастер-классы по мейкапу, укладкам, маникюру. Звездный визажист Сергей Турчанинов даст мастер-класс техники нанесения макияжа пальцами. Гости выставки смогут стать зрителями эффектных дефиле в рамках соревнований между лучшими бьюти-мастерами: на сцену Event-Hall выйдут модели чемпионата на первенство ЦФО по парикмахерскому искусству, декоративной косметике и боди-арту. Блогер Ромашечка поделится хитростями создания идеального маникюра, а Юлия Галич - свежими новостями с миланского подиума.

Вход на все мероприятия выставки свободный. Она работает 13 октября с 10.00 до 18.00, 14 октября - с 10.00 до 15.00.