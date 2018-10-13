2018-10-13T10:52:14+03:00
Звезды

На стиле: в Воронеже открылась масштабная бьюти-выставка

Все выходные горожанам будут рассказывать о трендах индустрии красоты
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Поделиться:
фото Event-Hallфото Event-Hall
Изменить размер текста:

Из столицы Черноземья - в бьюти-столицу. В этот уик-энд в Воронеже снова развернулась масштабная выставка «Стиль и красота», уже шестая по счету. В Expo Event-Hall свои новинки и разработки представили более 60 компаний индустрии красоты из 15 регионов России.

В первый день выставку уже посетило более 2000 человек. Специалисты бьюти-сферы рассказали о главных трендах индустрии, представив продукцию более 100 брендов: новинки косметики и парфюмерии, аксессуары и оборудование для салонов красоты, косметологических клиник и тех, кто делает домашние процедуры по уходу за собой. В пятницу мастер-класс для воронежских модниц дал персональный гример Дома моды Юдашкина и make-up-эксперт на ведущих телевизионных каналах Сергей Турчанинов, который работал с Тимати, Евой Польной, Полиной Гагариной.

В эти выходные воронежских красавиц ждет еще немало интересного и полезного: шоу-показы от перспективных воронежских дизайнеров одежды, мастер-классы по мейкапу, укладкам, маникюру. Звездный визажист Сергей Турчанинов даст мастер-класс техники нанесения макияжа пальцами. Гости выставки смогут стать зрителями эффектных дефиле в рамках соревнований между лучшими бьюти-мастерами: на сцену Event-Hall выйдут модели чемпионата на первенство ЦФО по парикмахерскому искусству, декоративной косметике и боди-арту. Блогер Ромашечка поделится хитростями создания идеального маникюра, а Юлия Галич - свежими новостями с миланского подиума.

Вход на все мероприятия выставки свободный. Она работает 13 октября с 10.00 до 18.00, 14 октября - с 10.00 до 15.00.

Сергей Турчанинов, фото Event-Hall

Сергей Турчанинов, фото Event-Hall

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Воронеже хотят убрать остановку у больницы «Электроника»
В Воронеже вандалы разгромили сквер на Спортивной набережной
В Воронежской области отменят 7 электричек из-за окончания дачного сезона
Воронежцы пожаловались на живодеров, стреляющих в животных из воздушного ружья
Космонавт показал сделанные с орбиты фото аварии ракеты с воронежским двигателем
В Воронеже сын угнал у отца грузовую «Газель», чтобы попросить денег у матери
В Воронеже на улице Переверткина машина скорой помощи с пациентом перевернула внедорожник
Под Воронежем в жутком столкновении трех фур погиб 59-летний водитель КамАЗа
В Воронежской области на пожаре погиб 33-летний мужчина
В Воронежской области «ГАЗель» насмерть сбила пенсионера
В Воронеже почти месяц ищут 39-летнего мужчину
В Воронеже учителя показали ужасное состояние пришкольных территорий и деревянные окна
Три воронежских автобуса не будут заворачивать в микрорайон "Новый"
В Общественной палате выбрали пять наиболее подходящих имен для воронежского аэропорта
Бухгалтер простой воронежской школы начислила себе зарплату в 500 тысяч рублей
Леонид Заяц сообщил о закупке 300 тысяч тонн зерна в Воронежской области
Воронежский мошенник сыграл на амбициях начинающей предпринимательницы
Банда курян со специальными сканерами терроризировала воронежских автомобилистов
В воронежской семье, где уже однажды умер ребенок, скончалась двухмесячная девочка
Прокуратура раскрыла подробности нападения на депутата Воронежской областной Думы