2018-10-12T22:07:40+03:00
Общество

Три воронежских автобуса не будут заворачивать в микрорайон "Новый"

А один перестанет ходить по левому берегу
Станислав ШЕВЧЕНКО
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54, 58В и 59А не будут разворачиваться у микрорайона "Новый" - это небезопасно54, 58В и 59А не будут разворачиваться у микрорайона "Новый" - это небезопасноФото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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В Воронеже состоялось совещание по вопросам изменения маршрутов городского транспорта. Отметим сразу несколько планируемых нововведений, о которых рассказали представители общественного движения "Город и транспорт".

Автобус 54 (Школа - Юго-Западный рынок), 58В (Гипермаркет "Линия" - Школа №16) и 59А (Гипермаркет "Линия" - Машмет) при движении в центр города из Северного не будут разворачиваться у микрорайона "Новый". Эти маршрутки будут следовать под путепроводом до кафе "Иверия" и поворачивать в сторону 9 Января уже там. Причина - требования безопасности движения. Кстати, до реконструкции развязки эти автобусы напрямую поворачивали с Антонова-Овсеенко в сторону центра.

Маршрут 16В продлят до конечной "Завод ВКСМ" в Придонском, зато сократят левобережную часть (автобус будет ходить от "Димитрова").

Существенно изменится путь следования 49М. Теперь от поселка Подгорное он будет ходить не до ВГУ, а до станции "Придача". Срезается значительный кусок маршрута в Северном (от остановки "СКС Лада" он будет выходить к остановке "Улица 60 лет ВЛКСМ" без появления на точках "Улица Лизюкова", "Улица Антонова-Овсеенко", "Магазин Графская кухня", "ТЦ Молодежный", "Бульвар Победы" и других), срезается кусок в центре (от вокзала "Воронеж-1" автобус пойдет по Кольцовской, а не проспекту Революции).

Изменения должны вступить в силу в конце октября.

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