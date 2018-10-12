2018-10-12T19:02:35+03:00
Происшествия

Бухгалтер простой воронежской школы начислила себе зарплату в 500 тысяч рублей

Женщину поймали на мошенничестве
Виктор ПАВЛОВ
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62-летнюю женщину, которая работала бухгалтером одной из школ Борисоглебска, обвиняют в мошенничестве с использованием своего служебного положения. Об этом сообщили в областной прокуратуре.

По версии следствия, с января 2015 года по ноябрь 2017 года женщина вносила в документы неверные сведения о зарплате. Ложные реестры отправлялись в банк. Затем бухгалтер списывала деньги с расчетного счета школы на лицевые счета работников (и себя в том числе) - якобы для того, чтобы восполнить недоплаченные деньги.

- Банком ежемесячно перечислялись средства из бюджета в виде завышенной заработной платы, Общий ущерб превысил 500 тысяч рублей, - говорят в прокуратуре. - Женщине грозит до шести лет заключения.

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