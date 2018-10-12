Леонид Заяц сообщил о закупке 300 тысяч тонн зерна в Воронежской области

12 Окт. 18:44 2018-10-12T18:44:51+03:00

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Министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь Леонид Заяц сообщил о возможности закупки 300 тысяч тонн зерна в Воронежской области. Политик сделал такое заявление сегодня, 12 октября, на встрече с представителями воронежской делегации.

Ранее губернатор Александр Гусев подписал соглашение о сотрудничестве между правительством Воронежской области и Правительством Республики Беларусь. Сотрудничество будет касаться не только агропромышленной сферы, но и, например, туризма, спорта, здравоохранения.

Отметим также, что белорусская сторона намерена увеличить товарооборот с нашим регионом до 350-400 млн. долларов в год.