Воронежский мошенник сыграл на амбициях начинающей предпринимательницы

12 Окт. 18:28 2018-10-12T18:28:04+03:00

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К воронежским полицейским обратилась 35-летняя женщина. Вчера, 11 октября, она стала жертвой мошенничества.

В интернете с ней связался администратор некоей группы предпринимателей. Мужчина предложил легкий заработок. Однако ему потребовалась предоплата - якобы для закупки товара. Ни о чем не подозревающая женщина перевела ему 100 тысяч рублей. Злоумышленник перестал выходить на связь.

- Возбуждено уголовное дело по признакам статьи "Мошенничество", - сообщают в ГУ МВД по Воронежской области. - Полиция настоятельно рекомендует гражданам не вносить предоплату за товары и услуги.