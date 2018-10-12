Воронежский мошенник сыграл на амбициях начинающей предпринимательницы
Жертву он нашел в интернете
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К воронежским полицейским обратилась 35-летняя женщина. Вчера, 11 октября, она стала жертвой мошенничества.
В интернете с ней связался администратор некоей группы предпринимателей. Мужчина предложил легкий заработок. Однако ему потребовалась предоплата - якобы для закупки товара. Ни о чем не подозревающая женщина перевела ему 100 тысяч рублей. Злоумышленник перестал выходить на связь.
- Возбуждено уголовное дело по признакам статьи "Мошенничество", - сообщают в ГУ МВД по Воронежской области. - Полиция настоятельно рекомендует гражданам не вносить предоплату за товары и услуги.