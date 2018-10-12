В воронежской семье, где уже однажды умер ребенок, скончалась двухмесячная девочка

СЕГОДНЯ 17:25 2018-10-12T17:34:30+03:00

Ее мать ранее лишили родительских прав в отношении двух старших детей

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В ночь с 11 на 12 октября правоохранителям поступило сообщение о гибели двухмесячного ребенка. Как рассказала мать, она проснулась ночью и увидела, что девочка не дышит. Женщина вызвала медиков, но те не смогли сделать чудо.

Что именно стало причиной гибели ребенка, пока неясно. Как сообщают в Следственном управлении Следственного комитета по Воронежской области, при осмотре тела видимых следов насильственной смерти не обнаружено.

- По предварительным данным, девочка родилась недоношенной, с различными патологиями, - отмечают в Следственном комитете. - Для установления точной причины смерти назначено патологоанатомическое исследование.

Личность мамы погибшего ребенка заслуживает внимания правоохранителей. Дело в том, что ее уже лишили родительских прав в отношении двух старших детей. Кроме того, женщину ранее судили по статье "причинение смерти по неосторожности" - тогда погиб другой ее ребенок.