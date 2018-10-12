Прокуратура раскрыла подробности нападения на депутата Воронежской областной Думы

СЕГОДНЯ 16:56 2018-10-12T16:58:52+03:00

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Прокуратура взяла под контроль расследование дела о разбойном нападении на депутата областной Думы, исполнительного директора "ЭкоНиваАгро" Александра Рыбенко. Правоохранители раскрыли подробности происшествия.

Сегодня, 12 октября, примерно в 00.30 в дом депутата, где он находился с женой и сыном, ворвались пятеро неизвестных. У одного из нападавших был пистолет. Александр Рыбенко проснулся, услышав крики жены.

- Нападавшие подвергли его и членов его семьи избиению, связали, потребовали передать им деньги и ценности, - рассказывают в прокуратуре. - Преступники похитили 500 тысяч рублей и ювелирные изделия на крупную сумму.

Заведены уголовные дела по факту разбойного нападения, совершенного группой лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в жилище, а также по факту хищения с угрозой применения оружия.

Справка "КП"

Александр Рыбенко – исполнительный директор компании "ЭкоНиваАгро". В Воронежской областной Думе работает заместителем председателя комитета по местному самоуправлению, связям с общественностью и средствам массовых коммуникаций, также он является членом комитета по аграрной политике. В 2017 году задекларировал доход в 31,3 миллиона рублей. Владеет тремя домами (365, 91 и 72 квадратных метра), тремя земельными участками площадью 3100, 2250 и 100 квадратных метров, а также автомобилем "Тойота Лэнд Крузер". В собственности жены нежилое помещение - 670 квадратных метров, автомобиль Лада-212140, автокран, в ее пользовании находится земельный участок площадью в 5641 "квадрат". Супруга Рыбенко в прошлом году заработала 700 тысяч рублей.