Из воронежского «Бурана» ушел капитан

СЕГОДНЯ 16:03 2018-10-12T16:06:00+03:00

Изменить размер текста: A A

Перед матчем с «Горняком» из Учалов, который начнется сегодня в 16.30, болельщиков «Бурана» огорошили новостью, что стан «ураганных» покинул их капитан. По официальной информации, Алексей Пепеляев ушел из клуба «по обоюдному соглашению сторон». Источник в клубе пояснил, что он вскоре подпишет контракт с клубом Континентальной хоккейной лиги.

За «Буран» 34-летний защитник провел 11 игр, голов на его счету не было, зато Алексей отдал пять результативных передач. Ранее Пепеляев играл в «Спартаке», из которого и перешел в воронежский клуб. На счету Алексея 347 матчей в Континентальной хоккейной лиге, в которых он набрал 112 очков. Кроме того, Пепеляев – двукратный обладатель Кубка Братины в составе «Югры» из Ханты-Мансийска.