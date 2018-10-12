2018-10-12T15:41:31+03:00
Общество

Воронежцы скоро смогут напрямую улететь в Симферополь и Сочи

Авиарейсы откроются с 27 октября
Юрий КОЗЛОВ
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Добраться до зимнего Сочи из Воронежа можно будет за два часа.Добраться до зимнего Сочи из Воронежа можно будет за два часа.Фото: со страницы Воронежского аэропорта в Фейсбуке.
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В пресс-службе Воронежского аэропорта сообщили об открытии двух ранее анонсированных новых авиарейсов. С 27 октября на самолетах Bombardier CRJ -200 можно будет напрямую улететь в главный город Крыма Симферополь, а также в Сочи.

Авиайрейсы в Симферополь будут летать по средам и субботам.

По средам из Воронежа они будут стартовать в 13.55, в столице Крыма будут приземляться в 15.50. По субботам график будет несколько иным. Лайнеры из Воронежа отправятся в путь в 14.10, в Симферополь они будут прилетать в 16.10.

В Сочи можно будет напрямую улететь по вторникам и субботам.

По вторникам вылет из Воронежа намечен на 8.45. В Сочи самолеты будут приземляться в 10.40. В субботу вылет еще более ранний. Из Воронежа лайнеры отправятся в путь в 6.45. В 8.40 они уже должны будут добраться до Сочи.

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