Воронежской фирме не дали построить офисный центр рядом с историческим зданием
Новое четырехэтажное офисное здание на улице Пушкинской осталось только в проектах и фантазиях застройщика. Суд не дал фирме возвести строение рядом с домом Михайлова, объектом культурного наследия регионального значения.
- Разрешение на строительство было выдано без надлежащих документов на земельный участок, - сообщили в областной прокуратуре. - Не были учтены зоны охраны объекта культурного наследия, позволяющие по указанному адресу возводить лишь двухэтажное здание.
Разрешение отменили. И вот в сентябре прошлого года застройщик попытался вернуть себе заветный документ через суд. Дело ходило от одной инстанции к другой почти год. Неделю назад, 8 октября, коллегия по административным делам Воронежского областного суда поставила точку. Отмену разрешения сочли законной.