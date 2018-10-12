Воронежской фирме не дали построить офисный центр рядом с историческим зданием

СЕГОДНЯ 15:24 2018-10-12T15:24:10+03:00

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Новое четырехэтажное офисное здание на улице Пушкинской осталось только в проектах и фантазиях застройщика. Суд не дал фирме возвести строение рядом с домом Михайлова, объектом культурного наследия регионального значения.

- Разрешение на строительство было выдано без надлежащих документов на земельный участок, - сообщили в областной прокуратуре. - Не были учтены зоны охраны объекта культурного наследия, позволяющие по указанному адресу возводить лишь двухэтажное здание.

Разрешение отменили. И вот в сентябре прошлого года застройщик попытался вернуть себе заветный документ через суд. Дело ходило от одной инстанции к другой почти год. Неделю назад, 8 октября, коллегия по административным делам Воронежского областного суда поставила точку. Отмену разрешения сочли законной.