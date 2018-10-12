2018-10-12T17:13:27+03:00
Происшествия

Депутата Воронежской областной Думы и его жену ограбили и подвергли пыткам

Грабители ворвались в дом Александра Рыбенко в ночь на 12 октября
Яков СТРОГОВ
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Александр Рыбенко.Александр Рыбенко.Фото: с сайта Воронежской областной Думы.
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Жуткое ЧП случилось в ночь на пятницу, 12 октября, в селе Щучье Лискинского района. Грабители в масках напали на дом депутата Воронежской областной Думы Александра Рыбенко. По неофициальной информации, народного избранника пытали утюгом, издевались и над его женой. Разбойники унесли из дома деньги, драгоценности и оружие.

- Инцидент случился около половины пятого утра. На данный момент наши оперативные работники выясняют, кто может быть причастен к этому преступлению. Также уточняют его обстоятельства и список похищенных вещей и денег, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

Справка «КП»

Александр Рыбенко – исполнительный директор компании «ЭкоНиваАгро». В Воронежской областной Думе работает заместителем председателя комитета по местному самоуправлению, связям с общественностью и средствам массовых коммуникаций, также он является членом комитета по аграрной политике. В 2017 году задекларировал доход в 31,3 миллиона рублей. Владеет тремя домами (365, 91 и 72 квадратных метра), тремя земельными участками площадью 3100, 2250 и 100 квадратных метров, а также автомобилем «Тойота Лэнд Крузер». В собственности жены нежилое помещение - 670 квадратных метров, автомобиль Лада-212140, автокран, в ее пользовании находится земельный участок площадью в 5641 «квадрат». Супруга Рыбенко в прошлом году заработала 700 тысяч рублей.

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