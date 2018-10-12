В Воронежской области КамАЗ дорожников провалился под свежий асфальт

СЕГОДНЯ 15:05 2018-10-12T15:09:16+03:00

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В Лисках асфальт провалился прямо во время дорожного ремонта. Как утверждают местные жители, КамАЗ рабочих ушел колесом под землю в том самом месте, где только-только уложили свежее покрытие. Случай произошел еще в сентябре, но яма до сих пор открыта.

- Глубина дорожного провала достигает трех метров. Внизу проходят подземные коммуникации., - отметил Максим Ирхин, активист общественной организации "Гражданский патруль" Максим Ирхин. - Участок уже месяц огорожен лентой, но таких мер явно недостаточно. Яму затопит, а это может привести к порче водопроводных сетей

Сегодня, 12 октября, общественники обратились в прокуратуру.

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