2018-10-12T15:09:16+03:00
Общество

В Воронежской области КамАЗ дорожников провалился под свежий асфальт

Яму не заделали за месяц
Виктор ПАВЛОВ
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Фото "Гражданского патруля"Фото "Гражданского патруля"
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В Лисках асфальт провалился прямо во время дорожного ремонта. Как утверждают местные жители, КамАЗ рабочих ушел колесом под землю в том самом месте, где только-только уложили свежее покрытие. Случай произошел еще в сентябре, но яма до сих пор открыта.

- Глубина дорожного провала достигает трех метров. Внизу проходят подземные коммуникации., - отметил Максим Ирхин, активист общественной организации "Гражданский патруль" Максим Ирхин. - Участок уже месяц огорожен лентой, но таких мер явно недостаточно. Яму затопит, а это может привести к порче водопроводных сетей

Сегодня, 12 октября, общественники обратились в прокуратуру.

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