Первую перехватывающую парковку Воронежа откроют только наполовину
В городской администрации рассказали о сроках открытия перехватывающей парковки у Чернавского моста. Ранее сообщалось, что к 15 октября строители не успеют.
- Думаю, что к этому сроку будет закончена одна сторона. Вторая, скорее всего, откроется чуть позже, - отметил Сергей Петрин, первый вице-мэр Воронежа. - Уже в течение месяца будет понятно, эффективен ли этот объект. Если будет востребованность, будем выбирать территории и реализовывать новые перехватывающие парковки.
Прозвучал вопрос, не станет ли объект у Чернавского моста собственной стоянкой расположенного по соседству жилого комплекса.
- Мы сразу обозначили, для кого делаем парковку: для иногородних, для жителей Северного микрорайона. Потребность этого комплекса - порядка 40 мест. И жители не будут занимать их все днем. Да, какая-то часть мест в любом случае будет ими использована - мы не сможем это запретить.
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