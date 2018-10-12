Трое мигрантов надолго сядут в тюрьму за продажу наркотиков в Воронеже

СЕГОДНЯ 13:55 2018-10-12T13:55:56+03:00

На троих они получили 22 года тюрьмы

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Трое парней из Средней Азии ближайшие несколько лет проведут в российской тюрьме. Как утвердил Центральный районный суд, молодые люди в возрасте от 24 до 26 лет продавали в Воронеже наркотики.

С июня по август прошлого года группировка заказывала крупные партии запрещенных веществ, расфасовывала их по мелким пакетам и распространяла с использованием интернета. При задержании у молодых людей нашли больше килограмма чистого героина.

Приговор суров: каждый получил от 7 до 7,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима.