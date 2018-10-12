Руководители региона поздравили воронежцев с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником!
Вы работаете в сфере, с которой связаны и крупные достижения региона, и большие планы его дальнейшего развития.
Масштабная поддержка на федеральном и областном уровнях в последнее время помогла качественно изменить принципы и подходы к ведению сельского хозяйства. Возросла инвестиционная активность, запущены новые высокотехнологичные производства, увеличился выпуск продукции животноводства и земледелия. Воронежская продуктовая марка у многих жителей нашей области и других регионов страны стала ассоциироваться со знаком качества.
Такой задел должен предопределить будущие успехи аграриев, в том числе в освоении новых направлений производства и переработки сельхозпродукции. Уверены, благодаря этому мы сможем добиться роста благополучия сельчан и всех жителей края.
Уважаемые друзья!
Спасибо за важный и неустанный труд! Желаем вам крепкого здоровья, семейного счастья, достатка, оптимизма, хорошей погоды и рекордных показателей!
С праздником!
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