2018-10-12T15:48:15+03:00
Общество

Нарушения в декларациях воронежских главврачей и чиновников медики объяснили ошибками

Почему-то чиновники заполняли не те графы, которые нужно, и «забывали» указывать старые счета
Юрий КОЗЛОВ
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Заполнять декларации о доходах медицинским чиновникам тяжело. Ошибаются...Заполнять декларации о доходах медицинским чиновникам тяжело. Ошибаются...Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области
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В департаменте здравоохранения Воронежской области прокомментировали скандал с неверным заполнением деклараций о доходах. Напомним, из-за этого ведущий советники департамента получил выговор, девять его коллег, в том числе первый зам руководителя этой властной структуры и еще два зама получили замечания. Аналогичное наказание настигло главврачей БУ ВО «Воронежский областной клинический центр медицинской профилактики», БУЗ ВО «Воронежская городская клиническая больница № 2 им. К. В. Федяевского» и директора Воронежского центра контроля качества и сертификации лекарственных средств.

В департаменте заметили, что основные претензии по заполнению деклараций были связаны с ошибками. В частности, сведения о доходах указывали не в тех графах, не сообщали о счетах, заведенных на предыдущих местах работы в сейчас уже закрытых банках. Обещали провести работу над ошибками, то есть, ликбез по заполнению деклараций о доходах.

Объяснили и упоминание о бесконтрольном распределении бюджетных денег. Речь шла о нарушениях в исполнении государственного задания в «Графском санатории для детей». Еще до начала прокурорской проверки в департаменте здравоохранения приняли меры: в апреле уволили главного врача.

В то же время в департаменте никак не прокомментировали информацию о скрытии сведений об учредительстве супругов в частных медицинских организациях. Этим грешили ведущий советник департамента и директор БУ ВО «Воронежский центр контроля качества и сертификации лекарственных средств».

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