В Воронеже ребенок пролетел несколько метров после удара автомобиля

СЕГОДНЯ 13:37 2018-10-12T13:42:53+03:00

Сбили ребенка ЦБ 11.10.2018. Сегодня в 17:07 в нашем комплексе сбили ребенка (между /9 и /10). Пора задуматься об установке лежачих полицейских!

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Вчера, 11 октября, в жилом комплексе "Цветной бульвар", что на 45-й Стрелковой дивизии, произошло ДТП с участием ребенка. Авария попала на видео.

Автомобилистка на "Киа-Рио" едет между двух рядов припаркованных машин. Неожиданно из-за одной из них выскаивают двое детей. Один успевает остановиться, второй получает такой удар, что отскакивает на несколько метров. К счастью, мальчик остается цел - он поднимается на ноги и отходит в сторону. Автомобилистка какое-то время разговаривает с ребенком, выясняя, пострадал ли он.

Посмотрите это видео еще раз. И еще раз. Нельзя гонять во дворах!

В комментариях одни ругают автомобилистку (якобы та ехала слишком быстро). Другие шлют напутствия родителям мальчиков - тем явно стоит провести с детьми поучительные беседы о том, как вести себя на дороге. Ну а третьи обращают внимание на место, где произошло ДТП. Застройщик возвел эти многоэтажки вплотную друг к другу без всякого представления о современном городском пространстве. Теперь вместо нормальных широких дворов, где дети могли бы быть в безопасности, стоят крохотные площадки. Вся остальная территория квартала - тесная парковка.