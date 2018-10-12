2018-10-12T13:12:53+03:00
Общество

Самолет из Санкт-Петербурга в Воронеж задержали на 15 часов

Обратный рейс отодвинулся на 8 часов
Виктор ПАВЛОВ
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Пассажиры рейса Санкт-Петербург - Воронеж застряли в аэропорту Пулково на 15 часов. Самолет должен был подняться в воздух в четверг, 11 октября, в 22.05. Однако с учетом измененного расписания вылет должен состояться сегодня, 12 октября, в 13.25.

Обратный рейс из Воронежа в Санкт-Петербург тоже пришлось отодвинуть. Правда, уже не на 15 часов, а на 8. Самолет вылетит в 15.20.

В северной столице были и другие задержки. Пассажиры, которые хотели вылететь в Ростов-на-Дону, остались в Пулково на 9 часов. Один из рейсов в Москву застрял на 4,5 часа. Как сообщает "Мойка 78", задержки рейсов не связаны с погодными условиями в Санкт-Петербурге.

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