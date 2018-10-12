В Воронежской области взлетели цены на яйца, капусту, огурцы и апельсины

СЕГОДНЯ 11:19 2018-10-12T11:19:53+03:00

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Воронежстат огласил данные мониторинга цен в сентябре 2018 года. Оказалось, что с начала года они подросли на 2,5 процента (в 2017-м за аналогичный период – на 1%).

В сентябре по сравнению с декабрем 2017 года цены на продовольственные то-вары увеличились на 1,8%. Особенно сильно подорожали куриные яйца, овсяная и перловая крупы, пшено, капуста, огурцы и апельсины (на 4.3–13.9 %).

Стоимость минимального набора продуктов в сентябре 2018 года составили 3446 рублей (на 4,5% больше, чем в декабре 2017-го).

Непродовольственные товары в сентябре 2018 года по сравнению с декабрем 2017 года подорожали на 3,2 процента

В сентябре по сравнению с предыдущим месяцем цены на промтовары выросли на 0.4 процента. На 3,1–7,1 процента подорожали мужские кожаные куртки, ботинки для дошкольников, резиновые сапоги для взрослых, древесностружечные плиты, газовое моторное топливо, свежесрезанные цветы. В то же время снизились цены на шины для легковых автомобилей (на 1,7 %).

На 1.1–1.2 процента выросли цены на йод, галазолин и настойку пустырника. В то же время отечественные аспирин и анальгин, валидол подешевели на 1.5–2 процента.

Цены и тарифы на услуги с начала года выросли на 2.8 процента. Поднялась стои-мость услуг дошкольного воспитания, плата за обучение в образовательных органи-зациях среднего профессионального и высшего образования, проживание в студенче-ских общежитиях (на 4,3–17,7 %). Снизилась цена проезда в поездах дальнего следо-вания, услуг в сфере зарубежного туризма, санаторно-оздоровительных услуг (на 4.3–15.9 %).