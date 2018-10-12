Воронежцев испугало скопление пожарных машин у больницы № 3

СЕГОДНЯ 10:51 2018-10-12T10:54:56+03:00

Это были не учения

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В пятницу, 12 октября, в редакцию «КП» сообщили о том, что во дворе больницы № 3 (улица Плехановская, 66) стоят много пожарных машин. Люди забеспокоились, не случилось ли там чего-нибудь страшного.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Воронежской области рассказали о том, что там произошло:

- Загорелась крыша хозяйственной постройки во дворе больницы на площади 0,5 квадратных метров. Пожар был ликвидирован силами первого подъехавшего подразделения.