Воронежцев испугало скопление пожарных машин у больницы № 3
Это были не учения
Пожар потушили быстро.Фото: Роман ЗЛОБИН
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В пятницу, 12 октября, в редакцию «КП» сообщили о том, что во дворе больницы № 3 (улица Плехановская, 66) стоят много пожарных машин. Люди забеспокоились, не случилось ли там чего-нибудь страшного.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Воронежской области рассказали о том, что там произошло:
- Загорелась крыша хозяйственной постройки во дворе больницы на площади 0,5 квадратных метров. Пожар был ликвидирован силами первого подъехавшего подразделения.