В Воронеже на "зебре" у остановки "Торпедо" сбили человека

СЕГОДНЯ 10:42 2018-10-12T10:42:31+03:00

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На печально знаменитом пешеходном переходе у остановки "Торпедо" на 9 Января опять сбили человека. Как рассказал читатель "Комсомолки", прямо сейчас на месте работают сотрудники полиции и медики. Информации о состоянии пострадавшего пока нет.

Этот пешеходный переход - нерегулируемая "зебра" через шесть полос, вдобавок расположенная рядом с оживленным перекрестком. Те, кто ей пользуется, каждый день рискуют жизнью.

Эту "зебру", кстати, отмечали во время нашего опроса по поводу мест, где нужно установить светофор. Ирина Степанова написала: "Необходим светофор на перекрестке улиц 9 Января и Торпедо. Там тоже шесть полос движения. Переходить дорогу по зебре опасно. Тем более, что этим переходом пользуются дети, идущие в школу. Да и водителям повернуть с улицы Торпедо налево в сторону центра почти невозможно".