2018-10-12T09:54:38+03:00
Происшествия

В Воронеже «Форд» сбил девушку на пешеходном переходе

Она попала в больницу
Юрий КОЗЛОВ
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Полицейские выясняют, почему водитель "Форда-Мондео" не затормозил перед пешеходным переходом.Полицейские выясняют, почему водитель "Форда-Мондео" не затормозил перед пешеходным переходом.Фото: из архива «КП»
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В четверг, 11 октября, на улице Ленина попала под машину переходившая дорогу 22-летняя девушка.

- Около четырех часов вечера «Фонд-Мондео» ехал со стороны проспекта Революции в направлении улицы Ломоносова. 28-летний водитель иномарки почему-то не затормозил перед пешеходным переходом и сбил шедшую по нему девушку. Она попала в больницу, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Воронежской области. – Наши сотрудники выясняют, почему водитель ехал так неосторожно в черте города.

Напомним, 11 октября около восьми часов вечера на темном участке трассы «Дон» в Бобровском районе «Фольскваген-Поло», которым рулил 34-летний житель Московской области, сбил насмерть 35-летнего пешехода. А в 20.45 в совхозе Масловский Новоусманского района после столкновения «Форда-Фокуса» и «КамАЗа» в больницу попал водитель легковой машины.

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