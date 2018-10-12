2018-10-12T09:52:19+03:00
Происшествия

В Воронежской области иномарка сбила насмерть мужчину

Смертельное ДТП случилось в Бобровском районе
Юрий КОЗЛОВ
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Полицейские продолжают разбираться в обстоятельствах смертельной аварии в Бобровском районе.Полицейские продолжают разбираться в обстоятельствах смертельной аварии в Бобровском районе.Фото: из архива «КП»
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В четверг, 11 октября, в 19.55 на 622 километре трассы «Дон» в Бобровском районе случилась смертельная авария.

- 34-летний водитель «Фольксвагена-Поло», житель Московской области, ехавший со стороны Ростова-на-Дону в направлении столицы, сбил 35-летнего пешехода. Мужчина шел вне зоны пешеходного перехода. В этом месте дорога была не освещена. Пешеход от полученных травм погиб на месте, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

В тот же день в 20.45 в первом отделении совхоза «Масловский» в Новоусманском районе столкнулись «Форд-Фокус» и «КамАЗ».

- 53-летний водитель «Форда», житель Воронежской области, получил серьезные травмы. Его отвезли в больницу. 30-летний шофер «КамАЗа», житель Владимирской области, за медицинской помощью не обращался, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Воронежской области.

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