2018-10-12T09:41:47+03:00
Общество

В Воронежской области изменилось расписание электрички, ездяшей между крупными райцентрами

Поезд Лиски - Россошь в течение недели будет отправляться в путь на час позже
Юрий КОЗЛОВ
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В Россошь электричка будет приезжать почти на два часа позже обычного расписания.В Россошь электричка будет приезжать почти на два часа позже обычного расписания.Фото: из архива «КП»
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Из-за ремонта путей на участке Пухово – Евдаково с 12 по 18 октября изменится расписание поезда № 6344 ЛискиРоссошь, сообщили в ППК «Черноземье».

Обычно эта электричка отправляется в путь в 20.55, а приезжает в Россошь в 23.11. Из-за ремонта расписание сдвинется весьма существенно. Начиная с 12 октября, поезд будет выезжать из Лисок в 22.05. А в Россошь он будет прибывать аж в 1.03.

В ППК «Черноземье» просят пассажиров не забывать про эти изменения при планировании поездки.

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