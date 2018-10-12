2018-10-12T13:12:03+03:00
Общество

В Воронеже прохладное бабье лето задержится еще на неделю

А, начиная с 20-х чисел октября, синоптики обещают дожди
Юрий КОЗЛОВ
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Сухой и солнечной погодой можно наслаждаться еще дней десять.Сухой и солнечной погодой можно наслаждаться еще дней десять.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В Воронежском гидрометцентре дали прогноз погоды на ближайшие дни. В частности, ответили на вопрос, как долго продлится прохладное бабье лето.

- В конце этой и в течение почти всей следующей недели ожидается примерно та же погода, что и все последние дни, - рассказал дежурный синоптик регионального гидрометцентра. – Это связано с тем, что на территории нашей области продолжит господствовать антициклон. В отдельных местах нашего региона ночами возможны заморозки, но в Воронеже температура будет держаться в диапазоне – 5-8 градусов выше нуля. Что касается дня, то в начале недели ожидается от 14 до 16, а потом столбик термометра опустится до 10-12. А вот 21-22 октября, по предварительным прогнозам, придет циклон, который принесет с собой дожди.

В пятницу, 12 октября, днем будет дуть северный ветер. Синоптики обещают переменную облачность и +14 градусов.

В ночь на субботу, 13 октября, прогнозируют пасмурную погоду и +6 градусов. Днем солнце будет выглядывать из-за туч, и столбик термометра поднимется до +16.

Ночью в воскресенье, 14 октября, ветер сменится на северо-западный. Впрочем, погода от этого поменяется несильно. Ночью будет пасмурно при +5 градусах, днем обещают переменную облачность и +15.

В понедельник, 15 октября, ветер сменится два раза – ночью на северный, днем опять подует северо-западный. В темное время суток обещают пасмурную погоду и +8 градусов. Днем воздух прогреется до +16, солнце будет то выглядывать из-за туч, то опять скрываться за них.

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