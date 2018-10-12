Воронежцы пожаловались на эксгибициониста на набережной Авиастроителей

СЕГОДНЯ 06:37 2018-10-12T06:47:45+03:00

Местные жители просят девушек быть аккуратными и не ходить там в одиночку

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В соцсетях воронежцы жалуются на извращенца, который испугал двух девушек на набережной Авиастроителей. Пост с фото они разместили в популярной группе.в четверг, 11 октября.

Местные жительницы не сразу заметили мужчину. Он был прилично одет и выглядел вполне нормально. Но, когда они подошли ближе, то увидели, что у него спущенны штаны. Испуганные девушки сразу же бросились бежать прочь.

- С виду нормальный мужчина, а тут такое, возможно, его ждёт семья, а он кайфует на набережной! Ни в коем случае не ходите там одни! - предупредили они других девушек.

В комментариях к посту воронежцы попросили горожан быть осторожными и напомнили, что на дворе осень - время обострений у психически нездоровых людей.

Напомним, не так давно местные жители жаловались на онаниста на Московском проспекте. По их словам, на углу корпуса училища среди бела дня к женщине подбежал извращенец и стал преграждать дорогу, занимаясь своим мерзким делом.