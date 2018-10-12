Воронежцы оплатят благоустройство контейнерных площадок

СЕГОДНЯ 08:32 2018-10-12T08:32:15+03:00

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С нового года вступят в силу новый закон об обращении с отходами, регламентирующий новые требования к размещению контейнерных площадок в Воронеже. С 1 января 2019 года места для размещения мест для сбора отходов будут согласовывать чиновники мэрии. Это повлечет за собой необходимость благоустройства площадок, расположенных на муниципальных землях.

- Если контейнеры стоят на участке многоквартирного дома, то вопросы, связанные их внешним видом и благоустройством прилегающей территории жильцы должны решать самостоятельно, - пояснили в мэрии. – Однако, если площадка находится на территории, принадлежащей муниципалитету, то в этом случае она должна будет отвечать ряду требований. Город предоставит места, но при условии, что контейнерная площадка будет соответствовать правилам благоустройства: контейнеры будут новыми и покрашенными, территория огорожена с трех сторон и освещена, а также оборудован подъезд для мусоровозов.

По данным мэрии, на сегодня на участках многоквартирных домов располагаются лишь 40% контейнерных площадок, остальные – за пределами их территорий.

Обустройство площадок, несомненно, потребует расходов. Их размер, по словам чиновников, будет напрямую зависеть от нынешнего состояния контейнерных площадок. Если они находятся в надлежащем состоянии, то особых затрат на приведение их в соответствие с новыми правилами не потребуется. В противном случае расходы будут и лягут на плечи жильцов.