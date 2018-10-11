Жители Ленинского района Воронежа готовятся к субботнику

11 Окт. 23:19 2018-10-11T23:26:08+03:00

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В субботу, 13 октября, в Ленинском районе пройдет районный субботник в рамках месячника благоустройства. Этот вопрос в числе прочих рассмотрели на повестке дня прошедшего в управе 11 октября заседания клуба ЖКХ. Представители Советов многоквартирных домов и ТОСов обсудили с сотрудниками управы организационные вопросы подготовки к уборке. Жители района традиционно участвуют в субботниках целыми дворами и улицами.

Лариса Тулинова, председатель общественного совета по вопросам ЖКХ при главе города, ответила на интересующие горожан вопросы, касающиеся взаимодействия с УК, перехода на прямые расчеты жильцов с поставщиками услуг. Лариса Федоровна напомнила участникам встречи, что специалисты всегда готовы дать горожанам разъяснения по коммунальным вопросам по телефону 255-14-30 с понедельника по четверг с 14 до 17 часов.