В Воронеже водоканал объявил «водную амнистию»
Воронежский водоканал объявил «водную амнистию». Горожанам, которые самостоятельно подключились к сетям водоснабжения, предлагают сообщить об этом в предприятие и стать добросовестными клиентами.
Местных жителей, вставших на учет, не будут штрафовать. Кроме того, за заключение прямого договора с водоканалом потребителю, «вышедшему из тени», бесплатно установят счетчики.
- Такие выгодные условия будут действовать вплоть до 1 ноября. После этого периода санкции за незаконную врезку вновь будут рассчитываться исходя из расчетов диаметра и пропускной способности трубы путем единовременного начисления за 3 месяца. В итоге могут получиться внушительные суммы, - сообщили в пресс-службе водоканала.
Коммунальщики рассказали, что только за поливной сезон обнаружили более 20 незаконных врезок.
Сейчас водоканал реализует масштабный проект по поиску потерь воды в микрорайоне Подклетное. Проводятся обследования территории по выявлению «теневых» потребителей и скрытых утечек на сетях. В этих целях применяется современное диагностическое оборудование – георадары и течеискатели.