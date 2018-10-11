2018-10-11T20:29:07+03:00
Общество

В Воронеже водоканал объявил «водную амнистию»

Горожанам, которые подключились к сетям самостоятельно, предлагают стать добросовестными клиентами и спастись от штрафных санкций
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: предоставлено пресс-службой «РВК-Воронеж».Фото: предоставлено пресс-службой «РВК-Воронеж».
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Воронежский водоканал объявил «водную амнистию». Горожанам, которые самостоятельно подключились к сетям водоснабжения, предлагают сообщить об этом в предприятие и стать добросовестными клиентами.

Местных жителей, вставших на учет, не будут штрафовать. Кроме того, за заключение прямого договора с водоканалом потребителю, «вышедшему из тени», бесплатно установят счетчики.

- Такие выгодные условия будут действовать вплоть до 1 ноября. После этого периода санкции за незаконную врезку вновь будут рассчитываться исходя из расчетов диаметра и пропускной способности трубы путем единовременного начисления за 3 месяца. В итоге могут получиться внушительные суммы, - сообщили в пресс-службе водоканала.

Коммунальщики рассказали, что только за поливной сезон обнаружили более 20 незаконных врезок.

Сейчас водоканал реализует масштабный проект по поиску потерь воды в микрорайоне Подклетное. Проводятся обследования территории по выявлению «теневых» потребителей и скрытых утечек на сетях. В этих целях применяется современное диагностическое оборудование – георадары и течеискатели.

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