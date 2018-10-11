2018-10-11T20:03:42+03:00
Происшествия

В Воронеже поймали парня, выдавшего 79-летнему мужчине пенсию билетами «банка приколов»

Им оказался 23-летний сотрудник почтового отделения
Юлия ДИДЕНКО
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..Фото: Юлия ДИДЕНКО
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В Воронеже задержали 23-летнего сотрудника почтового отделения, который выдал 79-летнему местному жителю пенсию билетами «банка приколов». Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в четверг, 11 октября.

Выяснилось, что 18 августа около часа дня работник почтового отделения приехал на улицу Артамонова. Воспользовавшись доверчивостью пенсионера, парень выдал мужчине 15 тысяч рублей игровыми купюрами. Только через две недели пенсионер обнаружил подмену и обратился с заявлением полицию.

- Подозреваемый признал свою вину и сообщил, что потратил деньги на личные нужды, - пояснили в пресс-службе ведомства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). Парню грозит до пяти лет лишения свободы.

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