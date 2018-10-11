В зимнем Кубке воронежской Лиги Чемпионов Бизнеса будут участвовать 12 команд

11 Окт. 19:53 2018-10-11T19:54:26+03:00

В пятом туре больше всех голов забил "Молвест" - пять. Фото: предоставлено организаторами.

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Пятый тур осенней Лиги Чемпионов Бизнеса не принес сюрпризов. По его итогам осталось три команды, пока идущие без поражений – «Росавтодор», «Продмаркет» и «ТНС-Энерго». Двум из них еще предстоит схлестнуться в очном поединке.

В Дивизионе «А» «Газпроектинжиниринг» сломил сопротивление «САФ-НЕВА» - 3:1. «Сбербанк» уступил «ТНС Энерго» - 3:4. «Молвест» разгромил «Космос-Нефть-Газ» - 5:1, а «Продмаркет» - «Воронежскую кондитерскую фабрику» - 4:0.

В Дивизионе «В» «Pirelli» был больно бит ГК «Боравто» - 0:4. «АГРО-Лидер» победтд Банк ФК «Открытие» - 3:1. «T-Systems» и «Электросигнал» разошлись мирно - 2:2. «Горэлектросеть» уступила «Росавтодору» - 0:1.

Между тем стали известны участники Зимнего Кубка по мини-футболу, который будет проходить в спорткомплексе «Центральный» с декабря по февраль. На него заявились 12 команд. Кто-то из участников осенних баталий, передохнув несколько недель, ринется в новый бой, а кому-то необходимо будет сделать отдых в пару месяцев, чтобы набраться сил к весеннему сезону.